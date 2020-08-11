На Донеччині попередили продаж контрафактного алкоголю і тютюну на понад 4 мільйони гривень

"Бізнесмени" виготовляли фальшиві акцизні марки і реалізовували "товар" через власні магазини

"Бізнесмени" виготовляли фальшиві акцизні марки і реалізовували "товар" через власні магазини

Про це пише Regionews з посиланням на сайт СБУ.

За попередніми даними слідства, нелегальний бізнес організував представник місцевої комерційної структури. У власному складському приміщенні він налагодив виготовлення підроблених акцизних марок для контрафактних цигарок і алкоголю, які отримував від своїх спільників. Готовий "товар" ділки реалізовували через власну мережу роздрібної торгівлі.

Під час обшуків на складах фігурантів у Покровську правоохоронці виявили понад 100 тисяч пачок тютюнових виробів без марок акцизного збору і 1200 літрів сурогату. Орієнтовна вартість вилученого фальсифікату становить понад 4 млн грн.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) за ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки.

Нагадаємо, сьогодні у районі ООС викрили схему розкрадання продуктів для поранених бійців.