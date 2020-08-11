Ситуація на Донбасі: бойовики провели провокацію, втрат немає
За минулу добу збройні формування Російської Федерації провели провокацію із використанням стрілецької зброї. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
"Одну ворожу провокацію зі стрілецької зброї було зафіксовано біля Красногорівки. Неприцільний постріл не ніс загрози життю і здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Підрозділи Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.
Повідомляється, що від початку поточної доби, 11 серпня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.
Нагадаємо, добою раніше збройні формування РФ 4 рази порушили домовленості, досягнуті Тристоронньою контактною групою.