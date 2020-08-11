Ситуація на Донбасі: бойовики провели провокацію, втрат немає

Українські війська дотримуються режиму повного припинення вогню

Українські війська дотримуються режиму повного припинення вогню

Фото: з відкритих джерел

За минулу добу збройні формування Російської Федерації провели провокацію із використанням стрілецької зброї. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

"Одну ворожу провокацію зі стрілецької зброї було зафіксовано біля Красногорівки. Неприцільний постріл не ніс загрози життю і здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Підрозділи Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Повідомляється, що від початку поточної доби, 11 серпня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше збройні формування РФ 4 рази порушили домовленості, досягнуті Тристоронньою контактною групою.