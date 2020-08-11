На Тернопільщині виявили понад 30 авіабомб часів Другої світової війни

Усі боєприпаси знешкодили

Усі боєприпаси знешкодили

На Тернопільщині піротехніки Держслужби з надзвичайних ситуацій знешкодили 31 авіабомбу часів Другої світової війни.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр Головного управління ДСНС у Тернопільській області.

Боєприпаси знайшли 10 серпня на території розсадника в місті Бучач. Зокрема, піротехніки виявили 30 авіабомб АО-2.5 та одну авіабомбу ЗАБ-50 часів Другої світової війни.

Усі боєприпаси вивезли в безпечне місце та знешкодили.

Нагадаємо, на Рівненщині знешкодили стокілограмову авіабомбу.