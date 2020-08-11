На Тернопільщині виявили понад 30 авіабомб часів Другої світової війни
Усі боєприпаси знешкодили
Усі боєприпаси знешкодили
На Тернопільщині піротехніки Держслужби з надзвичайних ситуацій знешкодили 31 авіабомбу часів Другої світової війни.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр Головного управління ДСНС у Тернопільській області.
Боєприпаси знайшли 10 серпня на території розсадника в місті Бучач. Зокрема, піротехніки виявили 30 авіабомб АО-2.5 та одну авіабомбу ЗАБ-50 часів Другої світової війни.
Усі боєприпаси вивезли в безпечне місце та знешкодили.
Нагадаємо, на Рівненщині знешкодили стокілограмову авіабомбу.
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