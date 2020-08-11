На Донбассе с начала суток зафиксировали один обстрел
С начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксирован 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
В частности, после обеда противник совершил выстрелы из подствольного гранатомета возле Марьинки.
На всех других участках фронта режим тишины сохранялся. Военнослужащие Объединенных сил на провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали.
Также сегодня саперы подразделений ГСЧС Объединенных сил разминировали около семи гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 138 найденных взрывоопасных предметов.
Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Только за минувшие сутки отремонтировали шесть домов. Еще на двадцати трех объектах работы продолжаются.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Вторник, 11 августа 2020 г.
Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации провели провокацию с использованием стрелкового оружия.