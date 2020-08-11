14:41  11 августа
Александра Кольченка признали виновным в драке под посольством Беларуси
17:34  11 августа
Взятка $6 миллионов: Злочевский готов сотрудничать с НАБУ – адвокат
17:55  11 августа
На Донбассе с начала суток зафиксировали один обстрел
UA | RU
UA | RU
11 августа 2020, 17:55 5

На Донбассе с начала суток зафиксировали один обстрел

11 августа 2020, 17:55 5
Читайте також українською мовою
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет
Фото: Штаб ООС
Читайте також
українською мовою

С начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксирован 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В частности, после обеда противник совершил выстрелы из подствольного гранатомета возле Марьинки.

На всех других участках фронта режим тишины сохранялся. Военнослужащие Объединенных сил на провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали.

Также сегодня саперы подразделений ГСЧС Объединенных сил разминировали около семи гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 138 найденных взрывоопасных предметов.

Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Только за минувшие сутки отремонтировали шесть домов. Еще на двадцати трех объектах работы продолжаются.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Вторник, 11 августа 2020 г.

Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации провели провокацию с использованием стрелкового оружия.

ООС Донбасс обстрел военные ГСЧС минирование Донецкая область Луганская область
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
На Тернопольщине нашли более 30 авиабомб времен Второй мировой войны
11 августа 2020, 16:56
На Донетчине пресекли продажу контрафактного алкоголя и табака более чем на 4 миллиона гривен
11 августа 2020, 15:51
Денисова потребовала у ЦИК документы о невозможности проведения выборов в 18 громадах на Донбассе
11 августа 2020, 15:42
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
"За майбутнє": в Полтаве Коломойский "варит кофе" с Мамаем и УКРОПом
Депутаты и латифундисты: кому принадлежат автовокзалы Киевщины
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »