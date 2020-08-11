Денісова вимагає у ЦВК документи про неможливість проведення виборів у 18 громадах на Донбасі

Омбудсмен має право одержувати інформацію з обмеженим доступом

Омбудсмен має право одержувати інформацію з обмеженим доступом

Фото: з відкритих джерел

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до голови Центральної виборчої комісії Олега Діденка з вимогою надати документи, на підставі яких було прийнято рішення про неможливість проведення місцевих виборів у низці територіальних громад в Донецькій і Луганській областях.

Про це вона написала в Facebook, передає RegioNews.

Омбудсмен повідомила, що ЦВК скасувала проведення виборів на території 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та 8 – Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області.

Вимагаю від голови Центрвиборчкому надати мені копії висновків Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій – обласних військово-цивільних адміністрацій, копії інших документів, на підставі яких прийнято зазначену постанову ЦВК", - написала вона.

Денісова наголосила, що згідно з чинним законодавством має право доступу до документів, у тому числі до тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, та отримання їх копій.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія України утворила 532 територіальних виборчих комісій для проведення місцевих виборів.