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11 серпня 2020, 15:42 3

Денісова вимагає у ЦВК документи про неможливість проведення виборів у 18 громадах на Донбасі

11 серпня 2020, 15:42 3
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Омбудсмен має право одержувати інформацію з обмеженим доступом
Омбудсмен має право одержувати інформацію з обмеженим доступом
Фото: з відкритих джерел
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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до голови Центральної виборчої комісії Олега Діденка з вимогою надати документи, на підставі яких було прийнято рішення про неможливість проведення місцевих виборів у низці територіальних громад в Донецькій і Луганській областях.

Про це вона написала в Facebook, передає RegioNews.

Омбудсмен повідомила, що ЦВК скасувала проведення виборів на території 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та 8 – Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області.

Вимагаю від голови Центрвиборчкому надати мені копії висновків Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій – обласних військово-цивільних адміністрацій, копії інших документів, на підставі яких прийнято зазначену постанову ЦВК", - написала вона.

Денісова наголосила, що згідно з чинним законодавством має право доступу до документів, у тому числі до тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, та отримання їх копій.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія України утворила 532 територіальних виборчих комісій для проведення місцевих виборів.

вибори Донбас ЦВК Луганська область Омбудсмен
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