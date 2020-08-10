У Запоріжжі на титано-магнієвому комбінаті стався витік хімікатів
В Запоріжжі на титано-магнієвому комбінаті стався витік хімічної речовини, в результаті чого троє працівників отримали опіки.
Про це у Facebook повідомив колишній директор заводу Володимир Сивак, передає RegioNews.
За його словами, надзвичайна подія сталася у цеху №2.
Постраждали три людини. Один в реанімації на апараті штучного дихання. У третю зміну. Роботи проводили з порушенням операцій по заміні обладнання та охорони праці. Про це можна судити по травмах, які отримали постраждалі", - повідомив він.
У поліції Запорізької області цю інформацію також підтвердили.
Під час проведення ремонтних робіт відбувся витік хімічного елементу, в результаті чого постраждало троє чоловіків 1969, 1970 та 1981 років народження. Потерпілих з термічними опіками госпіталізовано до місцевої лікарні", - повідомила пресслужба поліції.
За фактом аварії відкрита кримінальна справа, тривають слідчі дії.
Нагадаємо, у Харківській області незаконно виготовляли антисептики на державному заводі.