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10 серпня 2020, 16:50 3

У Запоріжжі на титано-магнієвому комбінаті стався витік хімікатів

10 серпня 2020, 16:50 3
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Інцидент стався 8 серпня під час проведення ремонтних робіт
Інцидент стався 8 серпня під час проведення ремонтних робіт
Фото: Нацполіція
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В Запоріжжі на титано-магнієвому комбінаті стався витік хімічної речовини, в результаті чого троє працівників отримали опіки.

Про це у Facebook повідомив колишній директор заводу Володимир Сивак, передає RegioNews.

За його словами, надзвичайна подія сталася у цеху №2.

Постраждали три людини. Один в реанімації на апараті штучного дихання. У третю зміну. Роботи проводили з порушенням операцій по заміні обладнання та охорони праці. Про це можна судити по травмах, які отримали постраждалі", - повідомив він.

У поліції Запорізької області цю інформацію також підтвердили.

Під час проведення ремонтних робіт відбувся витік хімічного елементу, в результаті чого постраждало троє чоловіків 1969, 1970 та 1981 років народження. Потерпілих з термічними опіками госпіталізовано до місцевої лікарні", - повідомила пресслужба поліції.

За фактом аварії відкрита кримінальна справа, тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у Харківській області незаконно виготовляли антисептики на державному заводі.

поліція забруднення аварія Запоріжжя Завод
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