На Київщині викрили забудовника на заподіянні шкоди держбюджету на 50 мільйонів гривень

Шахрай встиг продати понад тисячу житлових приміщень і офісів

Шахрай встиг продати понад тисячу житлових приміщень і офісів

Служба безпеки України викрила забудовника із Київської області на махінаціях із продажем нерухомості. Збитки державного бюджету становлять понад 50 мільйонів гривень.

Про це пише Regionews з посиланням на сайт СБУ.

За даними досудового слідства, директор будівельної компанії із Києво-Святошинського району організував незаконну схему із продажу квартир, технічних приміщень та офісів. Нерухомість реалізовували за значно заниженими податковими ставками від імені фізичних осіб.

Оперативники спецслужби задокументували, що за цією схемою фірма встигла продати в обхід податкового законодавства понад 1 тисячу житлових та нежитлових приміщень. Загалом же забудовник планував звести та незаконно реалізувати 74 будинки та 200 котеджів.

У межах кримінального провадження одному з фігурантів оголошено про підозру.

Слідчі дії тривають. Перевіряється причетність представників місцевого самоврядування до незаконних оборудок із земельними ділянками, які виділялись під будівництво.

Нагадаємо, раніше СБУ виявила масштабну розтрату на реконструкції аеропорту "Бориспіль" .