Від початку доби обстрілів на Донбасі не зафіксовано
Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано.
Про це пише Regionews з посиланням на штаб ООС.
Штаб також повідомляє, що сьогодні за сприяння представників цивільно-військового співробітництва повністю відновлено електропостачання в селах Травневе та Гладосове, які через бойові дії тривалий час були відрізані від електроживлення.
Співробітниками ДФС у Луганській області спільно із працівниками Держмитслужби та Держприкордонслужби в районі населеного пункту Герасимівка у долині річки Деркул, по якій проходить Державний кордон України з Російською Федерацією, встановлений факт переміщення товарів через державний кордон України з Російської Федерації та у зворотному напрямку. Громадянин Д. перевозив товарно-матеріальні цінності, на суму 120 тис. грн. Товаро-матеріальні цінності та транспортний засіб вилучено. Матеріали щодо скоєного правопорушення спрямовано до суду.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Понеділок, 10 серпня 2020 р.
Нагадаємо, за минулу добу збройні формування РФ 4 рази порушили домовленості, досягнуті Тристоронньою контактною групою.