Від початку доби обстрілів на Донбасі не зафіксовано

Українські військовослужбовці дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню

Українські військовослужбовці дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню

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Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Про це пише Regionews з посиланням на штаб ООС.

Штаб також повідомляє, що сьогодні за сприяння представників цивільно-військового співробітництва повністю відновлено електропостачання в селах Травневе та Гладосове, які через бойові дії тривалий час були відрізані від електроживлення.

Співробітниками ДФС у Луганській області спільно із працівниками Держмитслужби та Держприкордонслужби в районі населеного пункту Герасимівка у долині річки Деркул, по якій проходить Державний кордон України з Російською Федерацією, встановлений факт переміщення товарів через державний кордон України з Російської Федерації та у зворотному напрямку. Громадянин Д. перевозив товарно-матеріальні цінності, на суму 120 тис. грн. Товаро-матеріальні цінності та транспортний засіб вилучено. Матеріали щодо скоєного правопорушення спрямовано до суду.

Нагадаємо, за минулу добу збройні формування РФ 4 рази порушили домовленості, досягнуті Тристоронньою контактною групою.