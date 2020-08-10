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Від початку доби обстрілів на Донбасі не зафіксовано
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10 серпня 2020, 17:39 1

Від початку доби обстрілів на Донбасі не зафіксовано

10 серпня 2020, 17:39 1
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Фото: Facebook
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Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Про це пише Regionews з посиланням на штаб ООС.

Штаб також повідомляє, що сьогодні за сприяння представників цивільно-військового співробітництва повністю відновлено електропостачання в селах Травневе та Гладосове, які через бойові дії тривалий час були відрізані від електроживлення.

Співробітниками ДФС у Луганській області спільно із працівниками Держмитслужби та Держприкордонслужби в районі населеного пункту Герасимівка у долині річки Деркул, по якій проходить Державний кордон України з Російською Федерацією, встановлений факт переміщення товарів через державний кордон України з Російської Федерації та у зворотному напрямку. Громадянин Д. перевозив товарно-матеріальні цінності, на суму 120 тис. грн. Товаро-матеріальні цінності та транспортний засіб вилучено. Матеріали щодо скоєного правопорушення спрямовано до суду.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Понеділок, 10 серпня 2020 р.

Нагадаємо, за минулу добу збройні формування РФ 4 рази порушили домовленості, досягнуті Тристоронньою контактною групою.

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