"Пропозиція" виступила за проведення виборів на всій території Донбасу

Партія піддала жорсткій критиці рішення ЦВК про неможливість проводити вибори уздовж лінії розмежування

Партія піддала жорсткій критиці рішення ЦВК про неможливість проводити вибори уздовж лінії розмежування

Фото з відкритих джерел

Політична партія "Пропозиція" вважає, що у Центральної виборчої комісії немає жодних правових підстав для скасування місцевих виборів в окремих територіальних громадах Донецької та Луганської областей.

Про це йдеться у заяві політичної сили, пише Regionews.

Наголошуємо, активне та пасивне виборче право є одним з основоположних прав, гарантованих Конституцією України. Відповідно, лише Конституцією і законами України можливе обмеження цих прав. Наразі чинний Виборчий кодекс України, а також інші закони не містять норм, які передбачають непроведення виборів через можливу небезпеку", — сказано в заяві.

В політичній партії переконані, що аргументація Центральної виборчої комісії про неможливість гарантування безпеки під час місцевих виборів на лінії розмежування не витримує жодної критики.

По-перше, з 27 липня 2020 року діє режим повного та всеосяжного припинення вогню. По-друге, на всіх виборчих дільницях, розташованих на підконтрольній Україні території, на яких не було призначено місцеві вибори 2020 року, торік тричі проводили голосування (два рази — під час виборів президента України і один раз — під час виборів до Верховної Ради)", — наголошують у "Пропозиції".

У партії зауважують, що скасування виборів на цих територіях може запустити небезпечний прецедент, і за таким же принципом під приводом гарантування безпеки можна скасувати вибори у будь-якій громаді, де у влади немає шансів на перемогу.

"Пропозиція" вимагає від Центральної виборчої комісії, Верховної Ради України та Президента України як гаранта додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина зробити все для того, аби місцеві вибори відбулися на всій підконтрольній Україні території Донецької та Луганської областей відповідно до чинного законодавства", — наголошують у політичній партії.

Нагадаємо, вчора ЦВК визначила території Донеччини та Луганщини, на яких неможливо провести вибори.