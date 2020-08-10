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10 серпня 2020, 14:59 7

Добре знає Донбас: Кравчук хоче долучити до ТКГ більше людей з ОРДЛО

10 серпня 2020, 14:59 7
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До переговорів мають бути залучені люди, які працюють у вищих навчальних закладах, в школах і громадських організаціях
До переговорів мають бути залучені люди, які працюють у вищих навчальних закладах, в школах і громадських організаціях
Фото: з відкритих джерел
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Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук має намір ввести в переговорний процес війни на сході України одного або декількох людей, які "добре знають Донбас".

Про це він заявив у інтерв’ю "Радіо Свобода", передає RegioNews.

Ми хочемо ввести туди людей або людину, яка добре знає Донбас, яка жила, працювала на Донбасі. Нам головне - почути тих людей, які живуть на Донбасі. Ми заявляємо скрізь, що це українці, що це наша територія. Вона - українська", - заявив Кравчук.

За його словами, щоб встановити мир, треба знати не тільки бажання тих "керівників", які сьогодні є на тій частині Донецької і Луганської областей, а головне - людей, які там живуть.

Це люди, які не беруть участі в управлінні, не брали участі у війні, безпосередньо з гвинтівкою в руках, не катували тих, хто потрапив у полон. Це люди, які працюють у вищих навчальних закладах, в школах, в громадських організаціях – я готовий їх слухати", - пояснив він.

Перший президент також наголосив, що для того, щоб переконати Москву, треба не тільки бажання Києва.

"Їх важко переконувати. А коли це бажання буде людей, які там живуть, і тих, які знаходяться за межами (непідконтрольних територій, - ред.), наголошую, що це мільйон сімсот тисяч осіб, тоді Москва почує краще і також буде йти назустріч людям. Я в це вірю", - сказав Кравчук.

Нагадаємо, Кравчук розповів про "червоні лінії", які не можна переступати в ході переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

ОРДЛО Донбас війна перемовини ТКГ конфлікт
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