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Перемир'я на Донбасі: бойовики знову порушили домовленості
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10 серпня 2020, 08:16 4

Перемир'я на Донбасі: бойовики знову порушили домовленості

10 серпня 2020, 08:16 4
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Зафіксовано 4 обстріли з боку окупантів
Зафіксовано 4 обстріли з боку окупантів
Фото: з відкритих джерел
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За минулу добу збройні формування РФ 4 рази порушили домовленості, досягнуті Тристоронньою контактною групою. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, ворожі провокації зі стрілецької зброї були зафіксовані біля Мар’їнки та Новозванівки. Також, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Трудівське ворог здійснював інженерне обладнання позицій в бік наших підрозділів.

"Неприцільні постріли не несли загрози життю і здоров'ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Підрозділи Об'єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню і були напоготові до адекватного реагування на можливі небезпечні дії супротивника", - повідомили в штабі.

Зазначається, що бойових втрат і поранень серед складу Об'єднаних сил немає.

З початку поточної доби, 10 серпня, на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілу з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що 9 серпня на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку супротивника не зафіксовано.

ООС бойовики зброя Операція ТКГ
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