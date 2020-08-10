Перемир'я на Донбасі: бойовики знову порушили домовленості
За минулу добу збройні формування РФ 4 рази порушили домовленості, досягнуті Тристоронньою контактною групою. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Так, ворожі провокації зі стрілецької зброї були зафіксовані біля Мар’їнки та Новозванівки. Також, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Трудівське ворог здійснював інженерне обладнання позицій в бік наших підрозділів.
"Неприцільні постріли не несли загрози життю і здоров'ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Підрозділи Об'єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню і були напоготові до адекватного реагування на можливі небезпечні дії супротивника", - повідомили в штабі.
Зазначається, що бойових втрат і поранень серед складу Об'єднаних сил немає.
З початку поточної доби, 10 серпня, на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілу з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.
Раніше повідомлялося, що 9 серпня на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку супротивника не зафіксовано.