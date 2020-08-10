С начала суток обстрелов на Донбассе не зафиксировано
С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, которые выполняют задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано.
Об этом пишет Regionews со ссылкой на штаб ООС.
Штаб также сообщает, что при содействии представителей гражданско-военного сотрудничества полностью восстановлено электроснабжение в селах Майское и Гладосово, которые из-за боевых действий длительное время были отрезаны от электричества.
Сотрудниками ГФС в Луганской области совместно с работниками Гостаможслужбы и Госпогранслужбы в районе населенного пункта Герасимовка в долине реки Деркул, по которой проходит Государственная граница Украины с Российской Федерацией, установлен факт перемещения товаров через государственную границу Украины из Российской Федерации и в обратном направлении. Гражданин Д. перевозил товарно-материальные ценности, на сумму 120 тыс. грн. Товаро-материальные ценности и транспортное средство изъято. Материалы относительно совершенного правонарушения направлено в суд.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Понедельник, 10 августа 2020 г.
Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования РФ 4 раза нарушили договоренности, достигнутые Трехсторонней контактной группой.