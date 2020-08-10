С начала суток обстрелов на Донбассе не зафиксировано

Украинские военнослужащие придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня

Украинские военнослужащие придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня

Фото: Facebook

С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, которые выполняют задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на штаб ООС.

Штаб также сообщает, что при содействии представителей гражданско-военного сотрудничества полностью восстановлено электроснабжение в селах Майское и Гладосово, которые из-за боевых действий длительное время были отрезаны от электричества.

Сотрудниками ГФС в Луганской области совместно с работниками Гостаможслужбы и Госпогранслужбы в районе населенного пункта Герасимовка в долине реки Деркул, по которой проходит Государственная граница Украины с Российской Федерацией, установлен факт перемещения товаров через государственную границу Украины из Российской Федерации и в обратном направлении. Гражданин Д. перевозил товарно-материальные ценности, на сумму 120 тыс. грн. Товаро-материальные ценности и транспортное средство изъято. Материалы относительно совершенного правонарушения направлено в суд.

Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования РФ 4 раза нарушили договоренности, достигнутые Трехсторонней контактной группой.