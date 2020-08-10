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С начала суток обстрелов на Донбассе не зафиксировано
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10 августа 2020, 17:39 1

С начала суток обстрелов на Донбассе не зафиксировано

10 августа 2020, 17:39 1
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Фото: Facebook
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С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, которые выполняют задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на штаб ООС.

Штаб также сообщает, что при содействии представителей гражданско-военного сотрудничества полностью восстановлено электроснабжение в селах Майское и Гладосово, которые из-за боевых действий длительное время были отрезаны от электричества.

Сотрудниками ГФС в Луганской области совместно с работниками Гостаможслужбы и Госпогранслужбы в районе населенного пункта Герасимовка в долине реки Деркул, по которой проходит Государственная граница Украины с Российской Федерацией, установлен факт перемещения товаров через государственную границу Украины из Российской Федерации и в обратном направлении. Гражданин Д. перевозил товарно-материальные ценности, на сумму 120 тыс. грн. Товаро-материальные ценности и транспортное средство изъято. Материалы относительно совершенного правонарушения направлено в суд.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Понедельник, 10 августа 2020 г.

Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования РФ 4 раза нарушили договоренности, достигнутые Трехсторонней контактной группой.

Донбасс ООС военные обстрелы Донецкая область Луганская область
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