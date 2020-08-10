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10 серпня 2020, 11:12 10

Шмигаль розповів про роботу "вільних економічних зон" на Донбасі

10 серпня 2020, 11:12 10
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"Вільні економічні зони" на Донбасі - це ті зони, які вимагають певних преференцій для бізнесу, для створення робочих місць
"Вільні економічні зони" на Донбасі - це ті зони, які вимагають певних преференцій для бізнесу, для створення робочих місць
Фото: AFP
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів деталі створення та роботи "вільних економічних зон" (зони пріоритетного розвитку) на Донбасі. Зараз над механізмами функціонування вільних економічних зон працюють Мінекономіки спільно з Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Про це він заявив в інтерв’ю Радіо Свобода, передає RegioNews.

Стосовно створення привабливих умов для бізнесу (я навіть не кажу зараз, що інвесторів), який прийде на території, які сьогодні є тимчасово окупованими, які сьогодні розташовані біля лінії розмежування, ми маємо декілька напрямів. Тобто це, звичайно ж, і податкові пільги, певні преференції з точки зору початку і ведення там бізнесу", – зазначив премʼєр.

За його словами, наразі є "візія і концепція". Конкретні кроки Мінекономіки спільно з Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій розроблять і представлять згодом.

Шмигаль запевняє, що це та стратегія і той шлях, який має дати змогу оживити ці території з точки зору бізнесу, створення робочих місць, наповнення місцевих бюджетів.

Він уточнив, що зони пріоритетного розвитку – це 15-20-кілометрова зона в межах від лінії розмежування.

Сьогодні ми можемо говорити про утворення таких зон в якійсь межі від лінії розмежування. Наприклад, 15-кілометрова зона, може, 20-кілометрова зона. Ми рахуємо ці речі зараз", – сказав Шмигаль.

Нагадаємо, що перший президент України та голова делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що створення вільної економічної зони на Донбасі могло б допомогти у вирішенні конфлікту.

Донбас прем'єр робота Деніс Шмигаль економіка зона
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