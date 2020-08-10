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10 серпня 2020, 12:02 5

У Вінницьку область незаконно привезли львівське сміття: фури затримали

10 серпня 2020, 12:02 5
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Сміття перевозили на підставі підробних документів
Сміття перевозили на підставі підробних документів
Фото: прокуратура
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Вночі 10 серпня у Жмеринському районі Вінницької області поліцейські виявили 5 вантажівок зі сміттям з Львівської області.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Вінницької області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, незаконний викид сміття на території району здійснювався упродовж двох тижнів.

Під час огляду приватної земельної ділянки, на якій облаштували стихійне сміттєзвалище, виявлено грейдер, яким здійснювалось засипання сміття грунтом з метою приховування протиправних дій", - повідомили в прокуратурі.

Під час приїзду на місце злочину працівників поліції одна фура вже розвантажила сміття, ще чотири чекали своєї черги.

Сміття транспортувалось з Львівської області на підставі товаро-транспортних накладних, які мають ознаки підробки, та відвантажувались одним із суб'єктів господарювання", - йдеться в повідомленні.

Була відкрита кримінальна справа за фактом забруднення земель сільськогосподарського призначення, розслідування триває.

Нагадаємо, 8 серпня під Києвом виявили нелегальне звалище відходів з інфекційних лікарень, керівнику компанії було повідомлено про підозру.

Україна сміття Львів поліція Вінницька область Сміттєзвалище
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