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10 серпня 2020, 10:50 3

За минулий тиждень в Україні сталося понад три тисячі пожеж

10 серпня 2020, 10:50 3
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У більшості регіонів досі переважає надзвичайний рівень пожежної небезпеки
У більшості регіонів досі переважає надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Фото: ДСНС
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Від початку минулого тижня в Україні рятувальниками ДСНС було ліквідовано 3094 пожежі.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Врятовано на пожежах 17 осіб та не допущено знищення вогнем 520 будівель і 65 одиниць техніки. На пожежах загинуло 18 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 11 млн 298 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

За даними рятувальників, зросла кількість нещасних випадків на водних об'єкта, за тиждень загинули 52 людини.

Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 347 виїздів, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 2110 вибухонебезпечних предметів", - додали в пресслужбі.

Нагадаємо, 7 серпня у Львові через масштабну пожежу загорівся газопровід, пожежа сталася у виробничій будівлі.

Україна ДСНС пожежа рятувальники звіт
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