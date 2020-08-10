За минулий тиждень в Україні сталося понад три тисячі пожеж

У більшості регіонів досі переважає надзвичайний рівень пожежної небезпеки

У більшості регіонів досі переважає надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Фото: ДСНС

Від початку минулого тижня в Україні рятувальниками ДСНС було ліквідовано 3094 пожежі.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Врятовано на пожежах 17 осіб та не допущено знищення вогнем 520 будівель і 65 одиниць техніки. На пожежах загинуло 18 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 11 млн 298 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

За даними рятувальників, зросла кількість нещасних випадків на водних об'єкта, за тиждень загинули 52 людини.

Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 347 виїздів, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 2110 вибухонебезпечних предметів", - додали в пресслужбі.

Нагадаємо, 7 серпня у Львові через масштабну пожежу загорівся газопровід, пожежа сталася у виробничій будівлі.