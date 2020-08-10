В Винницкую область незаконно привезли львовский мусор: фуры задержали

Мусор перевозили на основании поддельных документов

Мусор перевозили на основании поддельных документов

Фото: прокуратура

Ночью 10 августа в Жмеринском районе Винницкой области полицейские обнаружили 5 грузовиков с мусором из Львовской области.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, незаконный выброс мусора на территории района осуществлялся в течение двух недель.

При осмотре частного земельного участка, на котором обустроили стихийную свалку, обнаружен грейдер, которым осуществлялось засыпание мусора грунтом с целью скрытия противоправных действий", - сообщили в прокуратуре.

Во время приезда на место преступления сотрудников полиции одна фура уже разгрузила мусора, еще четыре ждали своей очереди.

Мусор транспортировался из Львовской области на основании товарно-транспортных накладных, которые имеют признаки подделки, и отгружался одним из субъектов хозяйствования", - говорится в сообщении.

Было открыто уголовное дело по факту загрязнения земель сельскохозяйственного назначения, расследование продолжается.

Напомним, под Киевом обнаружили нелегальную свалку отходов из инфекционных больниц, руководителю компании было сообщено о подозрении.