В Винницкую область незаконно привезли львовский мусор: фуры задержали
Ночью 10 августа в Жмеринском районе Винницкой области полицейские обнаружили 5 грузовиков с мусором из Львовской области.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области, передает RegioNews.
По данным правоохранителей, незаконный выброс мусора на территории района осуществлялся в течение двух недель.
При осмотре частного земельного участка, на котором обустроили стихийную свалку, обнаружен грейдер, которым осуществлялось засыпание мусора грунтом с целью скрытия противоправных действий", - сообщили в прокуратуре.
Во время приезда на место преступления сотрудников полиции одна фура уже разгрузила мусора, еще четыре ждали своей очереди.
Мусор транспортировался из Львовской области на основании товарно-транспортных накладных, которые имеют признаки подделки, и отгружался одним из субъектов хозяйствования", - говорится в сообщении.
Было открыто уголовное дело по факту загрязнения земель сельскохозяйственного назначения, расследование продолжается.
Напомним, под Киевом обнаружили нелегальную свалку отходов из инфекционных больниц, руководителю компании было сообщено о подозрении.