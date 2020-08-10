09:46  10 августа
Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировано более тысячи новых случаев
12:14  10 августа
Карантин для приезжих людей из ОРДЛО сохранят - Шмыгаль
08:16  10 августа
Перемирие на Донбассе: боевики вновь нарушили договоренности
UA | RU
UA | RU
10 августа 2020, 12:02 5

В Винницкую область незаконно привезли львовский мусор: фуры задержали

10 августа 2020, 12:02 5
Читайте також українською мовою
Мусор перевозили на основании поддельных документов
Мусор перевозили на основании поддельных документов
Фото: прокуратура
Читайте також
українською мовою

Ночью 10 августа в Жмеринском районе Винницкой области полицейские обнаружили 5 грузовиков с мусором из Львовской области.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, незаконный выброс мусора на территории района осуществлялся в течение двух недель.

При осмотре частного земельного участка, на котором обустроили стихийную свалку, обнаружен грейдер, которым осуществлялось засыпание мусора грунтом с целью скрытия противоправных действий", - сообщили в прокуратуре.

Во время приезда на место преступления сотрудников полиции одна фура уже разгрузила мусора, еще четыре ждали своей очереди.

Мусор транспортировался из Львовской области на основании товарно-транспортных накладных, которые имеют признаки подделки, и отгружался одним из субъектов хозяйствования", - говорится в сообщении.

Было открыто уголовное дело по факту загрязнения земель сельскохозяйственного назначения, расследование продолжается.

Напомним, под Киевом обнаружили нелегальную свалку отходов из инфекционных больниц, руководителю компании было сообщено о подозрении.

Украина мусор Львов полиция Винницкая область Свалка
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
За прошедшую неделю в Украине произошло более трех тысяч пожаров
10 августа 2020, 10:50
На Львовщине начали разворачивать больницы второй волны - Степанов
10 августа 2020, 10:29
Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировано более тысячи новых случаев
10 августа 2020, 09:46
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
"За майбутнє": в Полтаве Коломойский "варит кофе" с Мамаем и УКРОПом
Депутаты и латифундисты: кому принадлежат автовокзалы Киевщины
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »