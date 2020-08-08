Під Києвом виявили нелегальне звалище відходів з інфекційних лікарень

Керівнику компанії було повідомлено про підозру

Керівнику компанії було повідомлено про підозру

Фото: прокуратура

Під Києвом правоохоронці зафіксували факт незаконного вивезення небезпечних медичних відходів з інфекційних лікарень Києва на полігон побутових відходів.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, компанія, яка спеціалізується на утилізації небезпечних медичних та біологічних відходів, замість спалення в спеціальних місцях, вивозила їх на стихійні звалища та звичайні полігони твердих побутових відходів у Київській області.

Правоохоронцями задокументовано факт вивозу вказаних відходів вантажним автомобілем на один з таких полігонів у Київській області.

Серед медичних відходів - шприци, медичні маски, халати та інші відходи з медичних закладів м. Києва, у тому числі з інфекційних відділень”, - йдеться в повідомленні.

Прокуратура підозрює директора фірми в порушенні санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням, його дії могли спричинити поширення інфекцій.

Нагадаємо, 31 липня у Рівненській області виявили майже 15 тонн львівського сміття.