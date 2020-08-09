В уряді назвали причини, за якими можливо перетнути кордон з Кримом

Потрапити на підконтрольну Україні територію можна тільки при певних підставах

Потрапити на підконтрольну Україні територію можна тільки при певних підставах

Фото: Офіс президента

Згідно з рішенням Кабінету Міністрів пропуск громадян через КПВВ на адміністративному кордоні з окупованим Кримом обмежений.

Про це повідомляє представництво президента України в Криму, пише RegioNews.

Так, підставою для перетину контрольних пунктів в'їзду і виїзду на адмінкордоні з Кримом під час тимчасового обмеження їх роботи є:

подання вступником (з одним з батьків/опікунів) документів для вступу у навчальний заклад;

наявність будь-яких підтверджень проживання в Криму або на підконтрольній території при відсутності реєстрації місця проживання;

необхідність дотримання принципу єдності сім'ї;

тяжка хвороба особи та необхідність поповнення запасів ліків та/або отримання медичної допомоги;

смерть або тяжка хвороба близьких родичів;

інші випадки, коли ситуація вимагає невідкладного перетинання особою адмінкордону в будь-якому напрямку (політичне переслідування).

Після перетину КПВВ з окупованої території громадяни повинні обов'язково пройти двотижневу самоізоляцію, яку можна припинити після отримання негативного тесту на COVID-19.

Нагадаємо, через погіршення ситуації з коронавірусом Україна закрила контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду на адміністративному кордоні з окупованим Кримом.