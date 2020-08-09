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09 серпня 2020, 14:28 1

В уряді назвали причини, за якими можливо перетнути кордон з Кримом

09 серпня 2020, 14:28 1
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Потрапити на підконтрольну Україні територію можна тільки при певних підставах
Потрапити на підконтрольну Україні територію можна тільки при певних підставах
Фото: Офіс президента
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Згідно з рішенням Кабінету Міністрів пропуск громадян через КПВВ на адміністративному кордоні з окупованим Кримом обмежений.

Про це повідомляє представництво президента України в Криму, пише RegioNews.

Так, підставою для перетину контрольних пунктів в'їзду і виїзду на адмінкордоні з Кримом під час тимчасового обмеження їх роботи є:

  • подання вступником (з одним з батьків/опікунів) документів для вступу у навчальний заклад;
  • наявність будь-яких підтверджень проживання в Криму або на підконтрольній території при відсутності реєстрації місця проживання;
  • необхідність дотримання принципу єдності сім'ї;
  • тяжка хвороба особи та необхідність поповнення запасів ліків та/або отримання медичної допомоги;
  • смерть або тяжка хвороба близьких родичів;
  • інші випадки, коли ситуація вимагає невідкладного перетинання особою адмінкордону в будь-якому напрямку (політичне переслідування).

Після перетину КПВВ з окупованої території громадяни повинні обов'язково пройти двотижневу самоізоляцію, яку можна припинити після отримання негативного тесту на COVID-19.

Нагадаємо, через погіршення ситуації з коронавірусом Україна закрила контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду на адміністративному кордоні з окупованим Кримом.

Крим Україна кордон КПВВ коронавірус
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