В уряді назвали причини, за якими можливо перетнути кордон з Кримом
Потрапити на підконтрольну Україні територію можна тільки при певних підставах
Потрапити на підконтрольну Україні територію можна тільки при певних підставах
Згідно з рішенням Кабінету Міністрів пропуск громадян через КПВВ на адміністративному кордоні з окупованим Кримом обмежений.
Про це повідомляє представництво президента України в Криму, пише RegioNews.
Так, підставою для перетину контрольних пунктів в'їзду і виїзду на адмінкордоні з Кримом під час тимчасового обмеження їх роботи є:
- подання вступником (з одним з батьків/опікунів) документів для вступу у навчальний заклад;
- наявність будь-яких підтверджень проживання в Криму або на підконтрольній території при відсутності реєстрації місця проживання;
- необхідність дотримання принципу єдності сім'ї;
- тяжка хвороба особи та необхідність поповнення запасів ліків та/або отримання медичної допомоги;
- смерть або тяжка хвороба близьких родичів;
- інші випадки, коли ситуація вимагає невідкладного перетинання особою адмінкордону в будь-якому напрямку (політичне переслідування).
Після перетину КПВВ з окупованої території громадяни повинні обов'язково пройти двотижневу самоізоляцію, яку можна припинити після отримання негативного тесту на COVID-19.
Нагадаємо, через погіршення ситуації з коронавірусом Україна закрила контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду на адміністративному кордоні з окупованим Кримом.
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