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09 серпня 2020, 15:25 3

"Нацкорпус" оголосив про участь у місцевих виборах

09 серпня 2020, 15:25 3
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Свій з`їзд партія провела в Одесі
Свій з`їзд партія провела в Одесі
Фото: УНІАН
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В Одесі пройшов з’їзд політичної партії “Національний Корпус”, під час якого представили кандидатів на місцеві вибори.

Пряма трансляція заходу проводилася на каналі партії в Youtube, пише RegioNews з посиланням на УНІАН.

Зі слів лідера "Національного Корпусу” Андрія Білецького, партія прийняла остаточне рішення – брати участь у місцевих виборах 2020 року.

Він додав, що до цього підштовхує активізація пропаганди і проросійських політсил всередині держави, а також – збільшення впливу Москви на внутрішню політику України.

Білецький також підкреслив, що Одеса є стратегічно важливим містом, яке на майбутніх виборах стане головним "полем битви” з проросійським реваншем.

Для п’ятої колони – ми небезпечна сила й вороги, для кожного українця ми – друзі і захисники. Треба зламати ментальні паркани й показати, що національні сили – це "будівельники”, що ми можемо не тільки захистити Одесу, а й розбудувати її”, – заявив політик.

До Одеської міськради "Національний Корпус” запропонував 12 своїх кандидатів. Невдовзі партія представить кандидатів до місцевих рад і в інших областях України.

Нагадаємо, нардепа Юрія Шаповалова призначили керівником полтавського осередку партії "За майбутнє".

вибори Одеса партія Кандидат Нацкорпус
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