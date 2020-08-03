"Укрзалізниця" припинила продаж квитків до Луцька і Тернополя

Про це повідомляє пресслужба УЗ, пише RegioNews.

Продаж квитків на поїзди далекого прямування до станції Луцьк і Тернопіль і назад були закриті відповідно до рішення регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Протокол рішення" Укрзалізниця "отримала 31 липня в 19:10", - йдеться в повідомленні.