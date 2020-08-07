У школах Львова не будуть проводити святкових лінійок 1 вересня

Навчання буде відбуватися із дотриманням норм, затверджених Міністерством охорони здоров’я

Навчання буде відбуватися із дотриманням норм, затверджених Міністерством охорони здоров’я

Фото: flickr

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради, передає RegioNews.

1 вересня буде в звичному для Львова режимі - а в нас скасовані лінійки. Тобто це все буде нетрадиційно й креативно. Епідситуація у Львові дозволяє відкрити заклади середньої освіти, тож ми готуємося до початку нового навчального року", - сказала голова управління освіти Зоряна Довганик.

За її словами, залишається обов’язковим носіння масок для дітей і вчителів між уроками, а під час уроків маски не є обов'язковими.

Учні мають приходити до школи в масках, дотримуючись карантинних норм. Під час уроків можна їх не використовувати - лише на перерві. Педагоги також мають бути в масках, але не під час уроку", - додала вона.

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