У школах Львова не будуть проводити святкових лінійок 1 вересня
У Львові школи відкриються 1 вересня, але святкові лінійки проводити не будуть.
Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради, передає RegioNews.
1 вересня буде в звичному для Львова режимі - а в нас скасовані лінійки. Тобто це все буде нетрадиційно й креативно. Епідситуація у Львові дозволяє відкрити заклади середньої освіти, тож ми готуємося до початку нового навчального року", - сказала голова управління освіти Зоряна Довганик.
За її словами, залишається обов’язковим носіння масок для дітей і вчителів між уроками, а під час уроків маски не є обов'язковими.
Учні мають приходити до школи в масках, дотримуючись карантинних норм. Під час уроків можна їх не використовувати - лише на перерві. Педагоги також мають бути в масках, але не під час уроку", - додала вона.
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