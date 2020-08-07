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07 серпня 2020, 15:31 1

У школах Львова не будуть проводити святкових лінійок 1 вересня

07 серпня 2020, 15:31 1
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Навчання буде відбуватися із дотриманням норм, затверджених Міністерством охорони здоров’я
Навчання буде відбуватися із дотриманням норм, затверджених Міністерством охорони здоров’я
Фото: flickr
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У Львові школи відкриються 1 вересня, але святкові лінійки проводити не будуть.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради, передає RegioNews.

1 вересня буде в звичному для Львова режимі - а в нас скасовані лінійки. Тобто це все буде нетрадиційно й креативно. Епідситуація у Львові дозволяє відкрити заклади середньої освіти, тож ми готуємося до початку нового навчального року", - сказала голова управління освіти Зоряна Довганик.

За її словами, залишається обов’язковим носіння масок для дітей і вчителів між уроками, а під час уроків маски не є обов'язковими.

Учні мають приходити до школи в масках, дотримуючись карантинних норм. Під час уроків можна їх не використовувати - лише на перерві. Педагоги також мають бути в масках, але не під час уроку", - додала вона.

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Нагадаємо, в Україні черговий антирекорд, виявили 1453 випадки коронавірусу.

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