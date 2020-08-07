На Київщині та Тернопільщині незаконно присвоїли 7 мільйонів соцвиплат учасникам АТО

Посадовці лікувальних закладів та соцустанов оформляли "липові" інвалідності учасникам АТО та привласнювали передбачені законом виплати

Посадовці лікувальних закладів та соцустанов оформляли "липові" інвалідності учасникам АТО та привласнювали передбачені законом виплати

Служба безпеки України блокувала масштабне розкрадання бюджетних коштів, призначених для соціальних виплат учасникам бойових дій. Збитки держави через незаконне призначення допомоги становлять майже 7 мільйонів гривень.

Про це пише Regionews з посиланням на сайт СБУ.

За даними слідства, до оборудок із державними коштами причетні посадовці лікувальних закладів та соціальних установ столиці, а також Київської та Тернопільської областей. Фігуранти сприяли безпідставному оформленню інвалідності атовцям та привласнювали передбачені законом виплати.

Задокументовано 17 епізодів, пов`язаних із призначенням неправомірних виплат у 2018-2019 роках.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили документи осіб, на яких зловмисники планували оформити державну допомогу, і велику кількість банківських карток. У разі продовження оборудки, учасникам групи вдалося б заволодіти ще понад 6 млн грн із держбюджету.

Чотирьом фігурантам оголошено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (закінчений замах на шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.

Нагадаємо, Служба безпеки України задокументувала групу осіб на створенні механізму протиправної видачі соціальних виплат з державного бюджету України. Серед одержувачів були також і бойовики так званої "ДНР".