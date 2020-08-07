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На Київщині та Тернопільщині незаконно присвоїли 7 мільйонів соцвиплат учасникам АТО
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07 серпня 2020, 18:46 2

На Київщині та Тернопільщині незаконно присвоїли 7 мільйонів соцвиплат учасникам АТО

07 серпня 2020, 18:46 2
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Посадовці лікувальних закладів та соцустанов оформляли "липові" інвалідності учасникам АТО та привласнювали передбачені законом виплати
Посадовці лікувальних закладів та соцустанов оформляли "липові" інвалідності учасникам АТО та привласнювали передбачені законом виплати
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Служба безпеки України блокувала масштабне розкрадання бюджетних коштів, призначених для соціальних виплат учасникам бойових дій. Збитки держави через незаконне призначення допомоги становлять майже 7 мільйонів гривень.

Про це пише Regionews з посиланням на сайт СБУ.

За даними слідства, до оборудок із державними коштами причетні посадовці лікувальних закладів та соціальних установ столиці, а також Київської та Тернопільської областей. Фігуранти сприяли безпідставному оформленню інвалідності атовцям та привласнювали передбачені законом виплати.

Задокументовано 17 епізодів, пов`язаних із призначенням неправомірних виплат у 2018-2019 роках.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили документи осіб, на яких зловмисники планували оформити державну допомогу, і велику кількість банківських карток. У разі продовження оборудки, учасникам групи вдалося б заволодіти ще понад 6 млн грн із держбюджету.

Чотирьом фігурантам оголошено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (закінчений замах на шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.

Нагадаємо, Служба безпеки України задокументувала групу осіб на створенні механізму протиправної видачі соціальних виплат з державного бюджету України. Серед одержувачів були також і бойовики так званої "ДНР".

СБУ Київ розкрадання кримінальна справа бюджетні кошти АТО медики Тернопіль соціальні виплати
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