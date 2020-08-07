На Київщині та Тернопільщині незаконно присвоїли 7 мільйонів соцвиплат учасникам АТО
Служба безпеки України блокувала масштабне розкрадання бюджетних коштів, призначених для соціальних виплат учасникам бойових дій. Збитки держави через незаконне призначення допомоги становлять майже 7 мільйонів гривень.
Про це пише Regionews з посиланням на сайт СБУ.
За даними слідства, до оборудок із державними коштами причетні посадовці лікувальних закладів та соціальних установ столиці, а також Київської та Тернопільської областей. Фігуранти сприяли безпідставному оформленню інвалідності атовцям та привласнювали передбачені законом виплати.
Задокументовано 17 епізодів, пов`язаних із призначенням неправомірних виплат у 2018-2019 роках.
Під час обшуків за місцями проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили документи осіб, на яких зловмисники планували оформити державну допомогу, і велику кількість банківських карток. У разі продовження оборудки, учасникам групи вдалося б заволодіти ще понад 6 млн грн із держбюджету.
Чотирьом фігурантам оголошено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (закінчений замах на шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.
Слідство триває.
Нагадаємо, Служба безпеки України задокументувала групу осіб на створенні механізму протиправної видачі соціальних виплат з державного бюджету України. Серед одержувачів були також і бойовики так званої "ДНР".