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07 серпня 2020, 16:09 5

У Києві затримали організатора контрабанди важких наркотиків з Європи

07 серпня 2020, 16:09 5
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Наркотики постачали з країн Бенілюксу
Наркотики постачали з країн Бенілюксу
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У Києві Служба безпеки України блокувала контрабанду важких наркотиків і психотропів з Європи та затримала організатора наркотрафіку.

Про це пише Regionews з посиланням на сайт СБУ.

За даними досудового слідства, налагодив наркобізнес раніше судимий за аналогічні злочини мешканець Макіївки, який зараз проживає у столиці. До протиправної діяльності він залучив кількох своїх знайомих із кримінальним минулим.

Встановлено, що наркотичні засоби та психотропні речовини зловмисник отримував від іноземних постачальників із країн Бенілюксу. В Україну "товар" потрапляв у міжнародних поштових відправленнях під виглядом продуктів харчування. Збували наркотики на території області через мережу дилерів.

Затримали організатора групи відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у середмісті столиці під час отримання чергового відправлення. Експертиза показала, що у посилці знаходилося понад 200 г героїну та кокаїну на майже мільйон гривень за тіньовими розцінками.

Наразі тривають обшуки за місцями проживання учасників групи.

Кримінальне провадження здійснюється за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та притягнення до відповідальності його спільників.

Нагадаємо, 3 серпня на Одещині виявили рекордну партію кокаїну ціною більш ніж 200 мільйонів.

СБУ Київ наркотики Європа кримінальна справа контрабанда
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