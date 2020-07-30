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30 липня 2020, 09:12 1

Бойовикам "ДНР" видавали соцвиплати з українського бюджету - СБУ

30 липня 2020, 09:12 1
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Схему виведення грошей перекрили
Схему виведення грошей перекрили
Фото: з відкритих джерел
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Служба безпеки України задокументувала групу осіб на створенні механізму протиправної видачі соціальних виплат з державного бюджету України. Серед одержувачів були також і бойовики так званої "ДНР".

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Контррозвідка СБУ припинила механізм незаконного отримання соціальних виплат бойовиками так званої "ДНР", - йдеться в повідомленні.

Як встановили слідчі, зловмисники за винагороду оформляли жителям окупованої території Донецької області українські паспорти та документи на призначення соцвиплат. Потім документи переправлялися через лінію розмежування.

При спробі зняття готівки в Бахмуті трьох фігурантів справи затримали. Серед затриманих співробітник державного банку. Фігурантам повідомили про підозру у ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України.

У ході обшуків правоохоронці вилучили готівку, банківські картки та документи, які були підставою для одержання грошей в українських банках.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що силовики задокументували масштабну вирубку лісів на заході та півночі України.

СБУ слідство бойовики бюджет ДНР
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