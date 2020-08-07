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07 серпня 2020, 18:01 2

У Києві вкрали 12 нових тросів для будівництва Подільсько-Воскресенського мосту

07 серпня 2020, 18:01 2
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Фото: The village Ukraine
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Зловмисники вкрали 12 нових вантів (тросів), які Київ отримав від німецького виробника. Вони мали тримати конструкцію Подільсько-Воскресенського мосту.

Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook, пише Regionews.

За словами Кличка, молодики спортивної статури, у складі приблизно 15 осіб, що були одягнені в спецодяг дорожників, відтіснили та заблокували співробітників охорони мостового переходу.

Нападники загнали на міст дві вантажівки і автокран, завантажили та вивезли з будівельного майданчика 12 нових вантів, які місто отримало від німецького виробника. Це троси, які мають тримати конструкцію мосту.

Представники замовника будівництва терміново звернулись до Національної поліції щодо скоєння злочину та надали інформацію з камер відеоспостереження з чітким зображенням автотранспорту зловмисників. Потерпілі охоронці надали свідчення правоохоронцям.

Наразі відкрите кримінальне провадження і триває слідство.

За словами Кличка,через кілька годин після інциденту замовник будівництва отримав лист від одного із субпідрядників про бажання того забрати ванти з об’єкту.

І я розцінюю подібні дії підрядників та субпідрядників як нахабний саботаж і зумисне затягування термінів будівництва", - заявив Кличко.

Друзі! Кияни! Хочу повідомити, що я звернувся до правоохоронних органів, зокрема до поліції, щодо бандитських дій, які...

Опубліковано Віталієм Кличком Пʼятниця, 7 серпня 2020 р.

Нагадаємо, минулими вихідними поліція затримала вандала, який розбив в`їзд на Труханів острів і завдав збитків на суму в 300 тисяч гривень.

строительство Київ крадіжка поліція міст Віталій Кличко
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