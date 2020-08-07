14:46  07 серпня
"Слуги народу" "зменшили" площу Волині в тисячу разів
18:46  07 серпня
На Київщині та Тернопільщині незаконно присвоїли 7 мільйонів соцвиплат учасникам АТО
18:17  07 серпня
В зоні ООС протягом доби бойовики тричі порушували режим тиші
UA | RU
UA | RU
07 серпня 2020, 16:45 3

Сім'ї героїв Небесної Сотні виступили проти призначення Татарова заступником Єрмака

07 серпня 2020, 16:45 3
Читайте также на русском языке
Призначення Татарова стверджує реванш проросійських сил, вважають рідні героїв
Призначення Татарова стверджує реванш проросійських сил, вважають рідні героїв
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Призначення Олега Татарова, який виправдовував і покривал масові злочини та порушення прав людини під час Революції Гідності, на керівну посаду в ОПУ - наруга над пам'яттю усіх тих, хто відстоював у 2013-2014 роках і під час російської агресії європейський вектор розвитку України.

Про це йдеться в заяві ГО "Сім'ї Героїв Небесної Сотні", пише RegioNews.

Влада в черговий раз пробиває моральне дно і в черговий раз демонструє зневагу до європейських демократичних цінностей, законами України та гідності. Призначення на посаду заступника Голови Офісу Президента пособника Захарченко Олега Татарова, людини який протягом Революції Гідності щодня обмовляв і переслідував її учасників, є ще однією подією, яка продовжує і стверджує реванш проросійських сил і повернення старої гвардії часів Януковича", - йдеться в заяві.

Призначення Олега Татарова, який виправдовував і покривал масові злочини та порушення прав людини під час Революції Гідності, на керівну посаду в ОПУ представники родин Героїв Небесної Сотні, постраждалих та учасників Революції Гідності, вважають наругою над пам'яттю рідних і близьких.

Вже більше року команда Зеленського демонструє байдужість і зневага вимогами громадськості. Закликаємо всі патріотичні проукраїнські сили до об'єднання для посилення тиску на владу на всіх рівнях для недопущення сповзання нашої країни до авторитаризму, нівелювання досягнень Революції Гідності, закликаємо до відстоювання європейського вектора розвитку нашої країни", - резюмували автори звернення.

Влада вчергове пробиває моральне дно і вкотре засвідчує зневагу до європейських демократичних цінностей, Законів України...

Опубліковано ГО Родини "Небесної Сотні" Пʼятниця, 7 серпня 2020 р.

Нагадаємо, 5 серпня Олег Татаров, колишній начальник Головного слідчого управління МВС України часів Януковича, став заступником Єрмака.

призначення Андрій Єрмак Офіс президента Небесна Сотня Революція Гідності Віктор Янукович Олег Татаров
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Зеленський пояснив призначення чиновника часів Януковича заступником Єрмака
07 серпня 2020, 13:52
Заступником Голови Нацбанку призначили Олексія Шабана
07 серпня 2020, 13:40
Єрмак анонсував новий обмін полоненими у форматі "100 на 100"
07 серпня 2020, 10:51
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
Всі відео »
"За майбутнє": у Полтаві Коломойський "варить каву" з Мамаєм та УКРОПом
Депутати та латифундисти: кому належать автовокзали Київщини
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »