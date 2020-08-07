Сім'ї героїв Небесної Сотні виступили проти призначення Татарова заступником Єрмака

Призначення Татарова стверджує реванш проросійських сил, вважають рідні героїв

Призначення Татарова стверджує реванш проросійських сил, вважають рідні героїв

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Призначення Олега Татарова, який виправдовував і покривал масові злочини та порушення прав людини під час Революції Гідності, на керівну посаду в ОПУ - наруга над пам'яттю усіх тих, хто відстоював у 2013-2014 роках і під час російської агресії європейський вектор розвитку України.

Про це йдеться в заяві ГО "Сім'ї Героїв Небесної Сотні", пише RegioNews.

Влада в черговий раз пробиває моральне дно і в черговий раз демонструє зневагу до європейських демократичних цінностей, законами України та гідності. Призначення на посаду заступника Голови Офісу Президента пособника Захарченко Олега Татарова, людини який протягом Революції Гідності щодня обмовляв і переслідував її учасників, є ще однією подією, яка продовжує і стверджує реванш проросійських сил і повернення старої гвардії часів Януковича", - йдеться в заяві.

Призначення Олега Татарова, який виправдовував і покривал масові злочини та порушення прав людини під час Революції Гідності, на керівну посаду в ОПУ представники родин Героїв Небесної Сотні, постраждалих та учасників Революції Гідності, вважають наругою над пам'яттю рідних і близьких.

Вже більше року команда Зеленського демонструє байдужість і зневага вимогами громадськості. Закликаємо всі патріотичні проукраїнські сили до об'єднання для посилення тиску на владу на всіх рівнях для недопущення сповзання нашої країни до авторитаризму, нівелювання досягнень Революції Гідності, закликаємо до відстоювання європейського вектора розвитку нашої країни", - резюмували автори звернення.

Влада вчергове пробиває моральне дно і вкотре засвідчує зневагу до європейських демократичних цінностей, Законів України... Опубліковано ГО Родини "Небесної Сотні" Пʼятниця, 7 серпня 2020 р.

Нагадаємо, 5 серпня Олег Татаров, колишній начальник Головного слідчого управління МВС України часів Януковича, став заступником Єрмака.