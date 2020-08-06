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06 серпня 2020, 16:50 1

Відзавтра українці зможуть відвідати ще одну країну Європи

06 серпня 2020, 16:50 1
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Україна потрапила до "зеленого списку" Чорногорії
Україна потрапила до "зеленого списку" Чорногорії
Фото з відкритих джерел
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Українці вже завтра, 7 серпня, зможуть виїхати до Чорногорії без додаткових обмежень.

Про це повідомляє "Європейська правда", з посиланням на сайт уряду Чорногорії, інформує RegioNews.

Національна координаційна рада з питань інфекційних захворювань оновила "зелений" список країн, жителі яких можуть безперешкодно в'їжджати в Чорногорію від завтра, 7 серпня, без додаткових обмежень".

У список крім України додані Азербайджан, Білорусь, Канада, Росія і Зімбабве.

За новим рішенням, українці зможуть перетнути кордон і на авто, як і громадяни інших країн із "зеленого" списку. Також більше немає потреби у наявності негативного ПЛР-тесту, не давнішого за 72 години.

Нагадаємо, для українських туристів вже відкрито 25 країн - МЗС.

Україна карантин кордон зелена зона Обмеження
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