Відзавтра українці зможуть відвідати ще одну країну Європи
Україна потрапила до "зеленого списку" Чорногорії
Україна потрапила до "зеленого списку" Чорногорії
Українці вже завтра, 7 серпня, зможуть виїхати до Чорногорії без додаткових обмежень.
Про це повідомляє "Європейська правда", з посиланням на сайт уряду Чорногорії, інформує RegioNews.
Національна координаційна рада з питань інфекційних захворювань оновила "зелений" список країн, жителі яких можуть безперешкодно в'їжджати в Чорногорію від завтра, 7 серпня, без додаткових обмежень".
У список крім України додані Азербайджан, Білорусь, Канада, Росія і Зімбабве.
За новим рішенням, українці зможуть перетнути кордон і на авто, як і громадяни інших країн із "зеленого" списку. Також більше немає потреби у наявності негативного ПЛР-тесту, не давнішого за 72 години.
Нагадаємо, для українських туристів вже відкрито 25 країн - МЗС.
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