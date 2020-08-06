Відзавтра українці зможуть відвідати ще одну країну Європи

Україна потрапила до "зеленого списку" Чорногорії

Україна потрапила до "зеленого списку" Чорногорії

Фото з відкритих джерел

Українці вже завтра, 7 серпня, зможуть виїхати до Чорногорії без додаткових обмежень.

Про це повідомляє "Європейська правда", з посиланням на сайт уряду Чорногорії, інформує RegioNews.

Національна координаційна рада з питань інфекційних захворювань оновила "зелений" список країн, жителі яких можуть безперешкодно в'їжджати в Чорногорію від завтра, 7 серпня, без додаткових обмежень".

У список крім України додані Азербайджан, Білорусь, Канада, Росія і Зімбабве.

За новим рішенням, українці зможуть перетнути кордон і на авто, як і громадяни інших країн із "зеленого" списку. Також більше немає потреби у наявності негативного ПЛР-тесту, не давнішого за 72 години.

Нагадаємо, для українських туристів вже відкрито 25 країн - МЗС.