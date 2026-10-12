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12 жовтня 2026, 22:43

На Київщині батька підозрюють у сексуальному насильстві над маленьким сином

12 жовтня 2026, 22:43
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Фото: Київська обласна прокуратура
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Чоловіку повідомили про підозру в сексуальному насильстві та вчиненні розпусних дій щодо власного сина, якому на момент подій було 3–4 роки. За даними слідства, протиправні дії тривали близько пів року

Про це повідомила Київська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік неодноразово вчиняв щодо дитини дії сексуального характеру, коли поруч не було інших дорослих. Про це згодом дізналася мати хлопчика і одразу звернулася до правоохоронців.

Після проведення низки експертиз слідство встановило, що підозрюваний вчиняв щодо сина дії сексуального характеру та розпусні дії.

За матеріалами кримінального провадження, це спричинило психологічну травму дитини, емоційне відторгнення батька та потребу в забезпеченні психологічної безпеки хлопчика.

Дії чоловіка кваліфікували за ч. 4 ст. 153 Кримінального кодексу України — сексуальне насильство щодо особи, яка не досягла 14 років, та ч. 2 ст. 156 КК України — вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи членом сім’ї.

Нагадамо, що ювенальні прокурори Вінницької обласної прокуратури довели в суді вину 45-річного жителя Хмільницького району у ґвалтуванні 14-річної падчерки ч. 3 ст. 152 КК України.

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