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12 жовтня 2026, 23:55

Ціни на бензин знову вище: що відбувається на АЗС

12 жовтня 2026, 23:55
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Фото з відкритих джерел
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В Україні ціни на пальне лишаються нестабільними. Стало відомо, як станом на початок тижня змінилась вартість бензину

Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.

Станом на 12 жовтня середні ціни на АЗС в Україні такі:

  • бензин А-95 преміум – 93,41 гривні за літр (+0,59 гривні);
  • бензин А-95 – 89,36 гривні за літр (+0,19 гривні);
  • бензин А-92 – 86,01 гривні за літр (без змін);
  • дизпальне – 98,68 гривні за літр (+0,20 гривні);
  • автогаз – 46,24 гривні за літр (+0,75 гривні).

Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.

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