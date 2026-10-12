Ціни на бензин знову вище: що відбувається на АЗС
В Україні ціни на пальне лишаються нестабільними. Стало відомо, як станом на початок тижня змінилась вартість бензину
Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.
Станом на 12 жовтня середні ціни на АЗС в Україні такі:
- бензин А-95 преміум – 93,41 гривні за літр (+0,59 гривні);
- бензин А-95 – 89,36 гривні за літр (+0,19 гривні);
- бензин А-92 – 86,01 гривні за літр (без змін);
- дизпальне – 98,68 гривні за літр (+0,20 гривні);
- автогаз – 46,24 гривні за літр (+0,75 гривні).
Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.
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