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12 жовтня 2026, 22:14

Сексуальне насильство над сімома дівчатами: батька-вихователя з Херсонщини засудили довічно

12 жовтня 2026, 22:14
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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50-річного батька-вихователя дитячого будинку сімейного типу з Херсонщини засудили до довічного позбавлення волі за систематичне сексуальне насильство над сімома підопічними

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За підтримання публічного обвинувачення керівником обласної прокуратури суд визнав чоловіка винним у низці особливо тяжких злочинів проти статевої свободи та недоторканності дітей.

Про насильство правоохоронцям розповіли колишні вихованки, які на той час уже досягли повноліття та залишили родину. Їхні свідчення підтвердили систематичний характер злочинів.

Під час обшуку на комп’ютері обвинуваченого знайшли 483 фото- та відеофайли з дитячою порнографією.

Після початку повномасштабного вторгнення родина евакуювалася з Херсонщини. Із початку 2024 року дитячий будинок сімейного типу функціонував на Івано-Франківщині. Там восени 2025 року чоловіка затримали.

Під час розслідування шістьох дітей вилучили із сім’ї та влаштували до інших родин. Дитячий будинок сімейного типу розформували.

Обвинувачений вини не визнав, однак суд визнав його винним на підставі зібраних доказів. Вирок ухвалили 25 вересня 2026 року.

Нагадаємо, що на Кіровоградщині 52-річного чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі за зґвалтування 13-річної дівчинки. Унаслідок злочину дитина завагітніла та народила в серпні 2025 року.

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