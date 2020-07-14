Для українських туристів вже відкрито 25 країн - МЗС

До списку додалися Багамські острови і Ліван

До списку додалися Багамські острови і Ліван

Фото: з відкритих джерел

Станом на 14 липня для українських туристів в умовах карантину через Covid-19 вже відкрито 25 країн для подорожей. До переліку держав, які внесли Україну в "зелений список", додалися дві країни.

Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає RegioNews.

Головним критерієм для можливостей українців подорожувати - це ситуація в середині країни, чим краще ситуація у країні, тим більше можливостей у нас є”, - зазначив він.

Міністр підкреслив, що раніше для українців було відкрито 23 напрямки, тепер таких країн - 25, додалися Багамські острови та Ліван.

Таким чином, в умовах пандемії для українців відкриті: Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Великобританія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея, Ірак, Іран, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Бурунді, Сейшельські острови.

Також Кулеба назвав найбільш популярні країни серед українців. За його словами, це Угорщина, Туреччина, Росія, Польща і Німеччина.

Раніше повідомлялось, що після дослідження проб води на пляжах Одеси, Києва та Миколаєва МОЗ розпорядилося їх закрити і встановити щити про заборону на купання.