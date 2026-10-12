У Кропивницькому чоловік кинув гранати в бік поліцейських і відкрив стрілянину
У Кропивницькому 12 жовтня чоловік кинув гранати в бік поліцейських, після чого відкрив вогонь з автоматичної зброї. Наразі правоохоронці вживають заходів для його затримання
Про це повідомила поліція Кіровоградської області, передає RegioNews.
За даними правоохоронців, інцидент стався під час спілкування поліцейських із чоловіком.
Спочатку він кинув у бік правоохоронців гранати, а потім відкрив стрілянину з автоматичної зброї.
У регіоні ввели спеціальну поліцейську операцію "Грім". До неї залучили всі необхідні підрозділи. Наразі тривають заходи із затримання чоловіка.
Нагадаємо, у Харкові пʼяний чоловік після ДТП влаштував стрілянину біля дитячого майданчика. Фігуранта затримали.
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