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12 жовтня 2026, 21:21

Регіна Харченко — серед кандидаток на посаду начальника КМВА, — джерела

12 жовтня 2026, 21:21
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Фото: zp.gov.ua
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Виконувачка обов'язків міського голови Запоріжжя Регіна Харченко  є однією з кандидаток на посаду начальника Київської міської військової адміністрації (КМВА)

Про це повідомляє телеграм-канал Bankova Mail із посиланням на джерела в Кабінеті Міністрів України, передає RegioNews.

"Регіна Харченко одна з кандидаток на посаду КМВА - джерела в КМУ", - йдеться у повідомленні.

Офіційного підтвердження даній інформації поки немає.

Регіна Харченко у квітні 2024 року стала секретаркою Запорізької міської ради замість Анатолія Крутєва. Відтоді вона також виконує обов’язки міської голови Запоріжжя, пише рух "Чесно".

У 2020 році Харченко обрали депутаткою Запорізької міської ради VIII скликання від партії "Слуга народу" як безпартійну. Вона очолювала фракцію цієї політичної сили та входила до постійної комісії з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин.

У 2016–2021 роках Харченко працювала помічницею депутата Запорізької обласної ради. До цього, у 2015–2016 роках, обіймала посаду головної державної інспекторки юридичного відділу Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у Запоріжжі. У 2013–2015 роках працювала головною спеціалісткою Управління Пенсійного фонду України в Жовтневому районі Запоріжжя.

Харченко має юридичну освіту: у 2013 році закінчила Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство". У 2022 році здобула освіту за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" у Національному університеті "Львівська політехніка".

Регіна Харченко народилася 21 вересня 1990 року в селі Октябрське в Автономній Республіці Крим.

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