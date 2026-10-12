У Львові посеред вулиці чоловік вдарив школяра

Фото: Національна поліція

Інцидент стався 10 жовтня біля одного з парків Львова. Правоохоронці встановили чоловіка, який вдарив дитину

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Жителька Львова повідомила правоохоронцям, що біля входу в один із міських парків невідомий чоловік під час сварки вдарив кулаком в обличчя її 13-річного сина. Підліток отримав тілесні пошкодження.

Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 38-річний місцевий житель. Тепер чоловіку загрожує покарання – штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.

Нагадаємо,що у Миколаєві до служби у справах дітей адміністрації Центрального району звернувся хлопчик, який просив забрати його із сім'ї через жорстоке поводження вітчима.