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06 августа 2020, 16:50 1

С завтрашнего дня украинцы смогут посетить еще одну страну Европы

06 августа 2020, 16:50 1
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Украина попала в "зеленый список" Черногории
Украина попала в "зеленый список" Черногории
Фото из открытых источников
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Украинцы уже завтра, 7 августа, смогут выехать в Черногорию без дополнительных ограничений.

Об этом сообщает "Европейская правда", со ссылкой на сайт правительства Черногории, информирует RegioNews.

Национальная координационный совет по вопросам инфекционных заболеваний обновил "зеленый" список стран, жители которых могут беспрепятственно въезжать в Черногорию завтра, 7 августа, без дополнительных ограничений".

В список кроме Украины добавленные Азербайджан, Беларусь, Канада, Россия и Зимбабве.

По новому решению, украинцы смогут пересечь границу и на авто, как и граждане других стран из "зеленого" списка. Также больше нет необходимости в наличии отрицательного ПЦР-теста, не более давнего, чем за 72 часа.

Напомним, для украинских туристов уже открыто 25 стран - МИД.

Украина карантин граница зеленая зона Ограничение
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