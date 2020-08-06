"Слуга народу" озвучила нове гасло передвиборної кампанії

"Україна – це ти!" - нове гасло для місцевих виборів від партії "Слуга народу"

"Україна – це ти!" - нове гасло для місцевих виборів від партії "Слуга народу"

Фото: Facebook

Виборчу кампанію партія запускає вже під новим слоганом.

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