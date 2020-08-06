17:38  06 серпня
Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроект про підвищення мінімальної зарплати
10:43  06 серпня
Зеленський звільнив заступницю голови Держуправління справами
08:18  06 серпня
Минулої доби в зоні ООС зафіксовано один обстріл - штаб
UA | RU
UA | RU
06 серпня 2020, 15:43 9

"Слуга народу" озвучила нове гасло передвиборної кампанії

06 серпня 2020, 15:43 9
Читайте также на русском языке
"Україна – це ти!" - нове гасло для місцевих виборів від партії "Слуга народу"
"Україна – це ти!" - нове гасло для місцевих виборів від партії "Слуга народу"
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Виборчу кампанію партія запускає вже під новим слоганом.

Його представила заступниця голови фракції у ВРУ Євгенія Кравчук у Facebook, інформує Regionews.

"Слуга народу" завершила процес децентралізації і відтепер питання розвитку громад, міських або сільських - будуть вирішуватися не в Києві, а на місці", - написала Кравчук у презентації.

Ну що, починаємо! Партія "Слуга Народу" запускає кампанію під слоганом "Україна – це ти!". І вперше за 29 років...

Опубліковано Yevheniya Kravchuk Четвер, 6 серпня 2020 р.

Нагадаємо, у "Слузі народу" вважають, що отримають більшість на виборах до Харківських місцевих рад – Кучер.

вибори Україна Слуга народа партія фракція
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
В Ужгороді представили членів "Команди Андрія Балоги"
06 серпня 2020, 14:38
В Україні 10 областей не готові до послаблення карантину
06 серпня 2020, 12:43
Партія Гриценка буде брати участь у місцевих виборах
06 серпня 2020, 12:31
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
23 липня 2020
Чорне дЗе!ркало у Луцьку
Всі відео »
Депутати та латифундисти: кому належать автовокзали Київщини
Місцеві вибори на Рівненщині. Хто проти "Слуги народу"
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »