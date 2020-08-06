"Слуга народу" озвучила нове гасло передвиборної кампанії
"Україна – це ти!" - нове гасло для місцевих виборів від партії "Слуга народу"
"Україна – це ти!" - нове гасло для місцевих виборів від партії "Слуга народу"
Виборчу кампанію партія запускає вже під новим слоганом.
Його представила заступниця голови фракції у ВРУ Євгенія Кравчук у Facebook, інформує Regionews.
"Слуга народу" завершила процес децентралізації і відтепер питання розвитку громад, міських або сільських - будуть вирішуватися не в Києві, а на місці", - написала Кравчук у презентації.
Ну що, починаємо! Партія "Слуга Народу" запускає кампанію під слоганом "Україна – це ти!". І вперше за 29 років...Опубліковано Yevheniya Kravchuk Четвер, 6 серпня 2020 р.
Нагадаємо, у "Слузі народу" вважають, що отримають більшість на виборах до Харківських місцевих рад – Кучер.
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