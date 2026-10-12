На Прикарпатті зіткнулися мотоцикл і Volkswagen Passat

Фото: поліція Івано-Франківської області

У селі Тисменичани Івано-Франківської області 12 жовтня зіткнулися мотоцикл та автомобіль Volkswagen Passat. Унаслідок аварії травмувався 29-річний мотоцикліст, жителя села Цуцилів госпіталізували

Про це повідомила поліція Івано-Франківщини, передає RegioNews .

Повідомлення про ДТП надійшло на лінію 102 близько 16:00. На місце події прибула слідчо-оперативна група Івано-Франківського районного управління поліції.

За попередніми даними правоохоронців, 75-річний водій Volkswagen Passat виконував поворот ліворуч. У цей момент мотоцикліст допустив дотичне зіткнення із задньою частиною автомобіля.

Унаслідок аварії 29-річний чоловік дістав тілесні ушкодження. Його доставили до медичного закладу. За попередніми даними, водій автомобіля був тверезий.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини ДТП.

Нагадаємо, що у Черкасах унаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувався 86-річний пішохід. Чоловіка госпіталізували до лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження.