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12 жовтня 2026, 21:44

На Прикарпатті зіткнулися мотоцикл і Volkswagen Passat

12 жовтня 2026, 21:44
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Фото: поліція Івано-Франківської області
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У селі Тисменичани Івано-Франківської області 12 жовтня зіткнулися мотоцикл та автомобіль Volkswagen Passat. Унаслідок аварії травмувався 29-річний мотоцикліст, жителя села Цуцилів госпіталізували

Про це повідомила поліція Івано-Франківщини, передає RegioNews.

Повідомлення про ДТП надійшло на лінію 102 близько 16:00. На місце події прибула слідчо-оперативна група Івано-Франківського районного управління поліції.

За попередніми даними правоохоронців, 75-річний водій Volkswagen Passat виконував поворот ліворуч. У цей момент мотоцикліст допустив дотичне зіткнення із задньою частиною автомобіля.

Унаслідок аварії 29-річний чоловік дістав тілесні ушкодження. Його доставили до медичного закладу. За попередніми даними, водій автомобіля був тверезий.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини ДТП.

Нагадаємо, що у Черкасах унаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувався 86-річний пішохід. Чоловіка госпіталізували до лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження.

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