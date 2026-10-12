На Житомирщині загинув молодий мотоцикліст
Аварія сталась 11 жовтня поблизу села Більківців Старосілецької громади Житомирського району.
Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.
32-річний водій мотоцикла Tekken їхав у бік автошляху Київ – Чоп. Він не впорався з керуванням та впав на проїжджу частину. На жаль, від отриманих травм мотоцикліст загинув на місці.
"Поліцейські нагадують: мотоцикл є одним із найбільш небезпечних видів транспорту. Щоб зберегти життя та здоров’я, суворо дотримуйтесь Правил дорожнього руху", - кажуть в поліції.
Нагадаємо, що у Черкасах унаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувався 86-річний пішохід. Чоловіка госпіталізували до лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження.
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
Ціни на бензин знову вище: що відбувається на АЗС
12 жовтня 2026, 23:55Ціни на базовий овоч в Україні рухнули: які цінники в супермаркетах
12 жовтня 2026, 23:40На Рівненщині чоловік із ножем напав на продавчиню через алкоголь
12 жовтня 2026, 23:20На Київщині батька підозрюють у сексуальному насильстві над маленьким сином
12 жовтня 2026, 22:43Сексуальне насильство над сімома дівчатами: батька-вихователя з Херсонщини засудили довічно
12 жовтня 2026, 22:14На Прикарпатті зіткнулися мотоцикл і Volkswagen Passat
12 жовтня 2026, 21:44У Львові посеред вулиці чоловік вдарив школяра
12 жовтня 2026, 21:35Двоє загиблих і щонайменше семеро поранених: наслідки вечірньої атаки РФ на Київ
12 жовтня 2026, 21:32Регіна Харченко — серед кандидаток на посаду начальника КМВА, — джерела
12 жовтня 2026, 21:21
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Всі блоги »