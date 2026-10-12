На Житомирщині загинув молодий мотоцикліст

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

32-річний водій мотоцикла Tekken їхав у бік автошляху Київ – Чоп. Він не впорався з керуванням та впав на проїжджу частину. На жаль, від отриманих травм мотоцикліст загинув на місці.

"Поліцейські нагадують: мотоцикл є одним із найбільш небезпечних видів транспорту. Щоб зберегти життя та здоров’я, суворо дотримуйтесь Правил дорожнього руху", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, що у Черкасах унаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувався 86-річний пішохід. Чоловіка госпіталізували до лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження.