На Рівненщині чоловік із ножем напав на продавчиню через алкоголь

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Злочин стався влітку. 68-річний чоловік у місцевому магазині в селі Деражне хотів купити алкоголь, але не мав грошей. Коли продавчиня не захотіла давати йому товар у борг, він дістав ніж, зайшов за прилавок і забрав пакет із товаром.

Правоохоронці затримали чоловіка. Йому обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою, де він перебуває і досі. Тепер справу скерували до суду. Найближчим часом чоловік отримає вирок.

Нагадаємо, у Харкові поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у розбійному нападі та замаху на умисне вбивство двох орендарів. Під час конфлікту він поранив 43-річного чоловіка металевими ножицями та ножем, а 58-річну жінку – в обличчя.