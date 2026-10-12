Зіштовхнув із велосипеда й бив ногами по голові: на Рівненщині побили чоловіка

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У Сарнах на Рівненщині 20-річного місцевого жителя підозрюють у побитті 28-річного чоловіка. Унаслідок конфлікту потерпілий дістав травми грудної клітки, переломи ребер і гемопневмоторакс — скупчення повітря та крові в плевральній порожнині

Про це повідомили в поліції Рівненської області, передає RegioNews .

За даними правоохоронців, інцидент стався 10 жовтня близько 23:30 на вулиці Шкільній. Між двома місцевими жителями раптово виникла словесна суперечка.

Під час конфлікту молодший чоловік зіштовхнув старшого з велосипеда, після чого завдав йому кількох ударів ногами по голові та тілу.

Наступного дня 28-річний потерпілий самостійно звернувся до лікарні. Медики діагностували в нього закриту травму грудної клітки, переломи ребер і гемопневмоторакс.

Слідчі розпочали досудове розслідування. Наразі вирішується питання про повідомлення 20-річному чоловіку про підозру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у центрі Львова ввечері 4 жовтня сталася конфліктна ситуація між компанією молодиків та дівчатами, які поверталися з косплей-фестивалю. Спочатку між компаніями виникла словесна суперечка, яка згодом переросла у сутичку.