У Харківській області затримали військового, що торгував зброєю

Йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі

Йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі

Фото: Нацполіція

У Харківській області працівники поліції та СБУ затримали військового, який організував схему незаконного продажу боєприпасів та вогнепальної зброї.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області, передає RegioNews. Під час досудового розслідування цієї справи правоохоронці зафіксували продаж боєприпасів і затримали зловмисника. Під час проведення обшуку за місцем мешкання 35-річного чоловіка виявлено та вилучено 4 електродетонатори, 2 корпуси ручних гранат РГД-5, підривачі до ручних гранат типу УЗРГМ, рушницю та патрони калібру 5,45 мм", - йдеться в повідомлені. Було відкрито кримінальну справу за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Затриманому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Нагадаємо, у Києві затримали організатора міжрегіонального угруповання торгівців зброєю, фігурант налагодив незаконне виготовлення зброї для продажу.

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