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В Україні дільничних поліцейських замінять шерифами
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04 серпня 2020, 21:35 4

В Україні дільничних поліцейських замінять шерифами

04 серпня 2020, 21:35 4
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Офіційно вони будуть називатися поліцейськими офіцерами громад
Офіційно вони будуть називатися поліцейськими офіцерами громад
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Замість дільничних інспекторів поліції в Україні вводиться інститут поліцейського офіцера територіальної громади

Про це розповів радник голови МВС Володимир Мартиненко в ефірі телеканалу "Україна 24", пише Regionews.

Поліція - це не тільки патрульна, це всі підрозділи, які є в системі Нацполіціі, в тому числі і дільничні поліцейські. Зараз у нас запускається така нова форма - поліцейський офіцер громади, і з часом вона прийде на заміну дільничним офіцерам поліції, а дільничні у нас зараз так само працюють ", - сказав він.

Мартиненко пояснив, чим відрізнятиметься одне від іншого.

Поліцейський офіцер громади буде постійно перебувати на території громади ... і повністю з нею співпрацювати. І тут фінансування в тому числі лягає на громаду. Це по аналогії - місцевий шериф, який постійно з усіма спілкується", - розповів він.

Нагадаємо, сьогодні також стало відомо, що працівникам "Укрзалізниці" дозволять користуватися газовими балончиками.

поліція реформа ОТГ община МВС
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