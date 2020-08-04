В Україні дільничних поліцейських замінять шерифами

Офіційно вони будуть називатися поліцейськими офіцерами громад

Офіційно вони будуть називатися поліцейськими офіцерами громад

Про це розповів радник голови МВС Володимир Мартиненко в ефірі телеканалу "Україна 24", пише Regionews.

Поліція - це не тільки патрульна, це всі підрозділи, які є в системі Нацполіціі, в тому числі і дільничні поліцейські. Зараз у нас запускається така нова форма - поліцейський офіцер громади, і з часом вона прийде на заміну дільничним офіцерам поліції, а дільничні у нас зараз так само працюють ", - сказав він.

Мартиненко пояснив, чим відрізнятиметься одне від іншого.

Поліцейський офіцер громади буде постійно перебувати на території громади ... і повністю з нею співпрацювати. І тут фінансування в тому числі лягає на громаду. Це по аналогії - місцевий шериф, який постійно з усіма спілкується", - розповів він.

Нагадаємо, сьогодні також стало відомо, що працівникам "Укрзалізниці" дозволять користуватися газовими балончиками.