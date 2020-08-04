Штаб ООС повідомив про три обстріли на Донбасі

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.30 04 серпня 2020 року #ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Підрозділи Об’єднаних сил продовжують дотримуватися умов припинення вогню, сумлінно виконуючи свої завдання за призначенням, при цьому українські воїни постійно перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника. Нині ситуація залишається повністю контрольованою нашими воїнами. Від початку поточної доби на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції, зафіксовано 3 обстріли з боку противника. Зокрема, по одному провокативному пострілу з гранатомету ворог здійснив біля населених пунктів Піски, Майорське та Луганське. На інших ділянках фронту режим припинення вогню дотримувався у повній мірі. На свідомі провокації з боку противника військовослужбовці Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат та поранень серед особового складу немає. Крім українських військовослужбовців у районі проведення операції належно виконують завдання й інші підрозділи Об’єднаних сил. Зокрема, 134 невідомих вибухових предмети знайшли підрозділи ДСНС під час розмінування за заявками мешканців прифронтових населених пунктів Донбасу. Загалом за розпорядженням Командувача Об’єднаних сил тільки за минулу добу було проведено розмінування площі майже три з половиною гектари. За заявками місцевих адміністрацій, рятувальники Об’єднаних Сил ремонтують пошкоджені внаслідок артилерійських обстрілів попередніх років будинки виконуючи роботи різного ступеня важкості. За минулу добу вдалося відновити 6 таких будинків. На контрольних пунктах виїзду-виїзду особовий склад Об’єднаних сил надав медичну та іншу допомогу 26 громадянам України. Також, вогнеборці зі складу Об’єднаних Сил за добу загасили 34 пожежі. Ніхто не постраждав. ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ 3 серпня збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню. Ворожі провокації зі станкового протитанкового гранатомету відмічено у районі населеного пункту Південне, зі стрілецької зброї противник стріляв неподалік Мар’їнки, а в районі Майорського – здійснив один провокуючий постріл з підствольного гранатомету. Поодинокі неприцільні обстріли не несли загрози життю та здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Підрозділи Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника. Втрат, внаслідок ворожих обстрілів, немає. Крім військовослужбовців Збройних Сил України, в районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують свої завдання інші складові сил оборони та правоохоронні органи. За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил виявлено 81 адміністративне правопорушення. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5714 транспортних засобів та 4848 осіб. Також було затримано 7 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців. Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 994 особи. В зворотному напрямку прослідувало 495 осіб. Через КПВВ "Новотроїцьке" на контрольовану територію України пропущено 137 осіб, на тимчасово-окуповану територію України – 187 осіб. З вини окупантів КПВВ "Мар’їнка" не функціонувало. Підрозділи Об’єднаних сил повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції. Слава Україні!