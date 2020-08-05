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05 августа 2020, 09:00 6

В Харьковской области задержали военного, который торговал оружием

05 августа 2020, 09:00 6
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Ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы
Ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы
Фото: Нацполиция
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В Харьковской области работники полиции и СБУ задержали военного, который организовал схему незаконной продажи боеприпасов и огнестрельного оружия.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, передает RegioNews.

Во время досудебного расследования этого дела правоохранители зафиксировали продажу боеприпасов и задержали злоумышленника.

При проведении обыска по месту жительства 35-летнего мужчины обнаружено и изъято 4 электродетонатора, 2 корпуса ручных гранат РГД-5, взрыватели к ручным гранатам типа УЗРГМ, ружье и патроны калибра 5,45 мм", - говорится в сообщении.

Было возбуждено уголовное дело по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Задержанному грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве задержали организатора межрегиональной группировки торговцев оружием, фигурант наладил незаконное изготовление оружия для продажи.

Харьковская область полиция СБУ торговля оружие военные
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