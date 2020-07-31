У Києві затримали організатора міжрегіонального угруповання торгівців зброєю

Фігурант налагодив незаконне виготовлення зброї для продажу

Фігурант налагодив незаконне виготовлення зброї для продажу

Служба безпеки України, у межах посилення безпекових заходів в столиці та інших регіонах країни, затримала у Києві організатора угруповання, яке займалося нелегальним збутом військових засобів ураження.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Підпільний цех був облаштований на території одного з регіонів нашої країни. Готову продукцію спільники переправляли до столиці поштовими сервісами. Отриману зброю організатор групи реалізовував через особисті зв’язки, зокрема у кримінальних колах Києва та інших регіонах України.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів та "виробництва" правоохоронці виявили 3 пістолети-кулемети системи "SA-26" і 9 магазинів до них, карабін марки "Форт-201", майже 500 набоїв різного калібру, 9 магазинів до автомата Калашникова, а також велику кількість запчастин і елементів до стрілецької зброї та боєприпасів.

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

Вирішується питання щодо повідомлення організатору угруповання про підозру за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до незаконної діяльності. Також перевіряється інформація щодо нелегального надходження виявлених боєприпасів з району проведення операції Об’єднаних сил.

Нагадаємо, вчора у Києві затримали зловмисників, які "мінували" будівлі та метро.