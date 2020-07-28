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МОЗ дозволить роботу дитячих таборів з 1 серпня, але не у всіх регіонах
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28 липня 2020, 10:49 11

МОЗ дозволить роботу дитячих таборів з 1 серпня, але не у всіх регіонах

28 липня 2020, 10:49 11
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Відкриття дитячого табору залежатиме від того, в якій із чотирьох карантинних зон він перебуватиме
Відкриття дитячого табору залежатиме від того, в якій із чотирьох карантинних зон він перебуватиме
Фото: з відкритих джерел
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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що з 1 серпня відкриття дитячих таборів буде дозволено лише у тих регіонах, які перебувають у "зеленій" та "жовтій" зонах. У регіонах, що належать до "червоної" та "помаранчевої" зони, буде заборонено роботу дитячих таборів.

Про це він розповів під час брифінгу, передає RegioNews.

Щодо дитячих таборів – коли регіон перебуває у "зеленій" чи "жовтій" зоні, дозволена буде робота з 1 серпня для дитячих таборів, а регіони, що перебувають у "помаранчевій" і "червоній" - там, відповідно, заборонено і прийом і робота відповідних дитячих таборів", - зазначив міністр.

Він нагадав, що уряд ухвалив нову постанову, яка не просто продовжує карантин, а змінює підходи до нього та умови.

"У нас є розподіл на чотири зони: "зелена", "жовта", "помаранчева" і "червона". Від чого залежить попадання тієї чи іншої адміністративної одиниці у ту чи іншу зону? Це залежить від об'єктивних критеріїв - від рівня захворюваності, заповненості ліжок, динаміки захворювання і кількості тестувань. Якщо у певної території п'ять днів поспіль буде перевищення цих критеріїв, то вона переходить у наступну зону", - розповів Степанов.

Він підкреслив, що перебування у "зеленій" зоні не означає повне скасування карантину.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 22 липня прийняв рішення про продовження карантину в Україні до 31 серпня.

Крім того, МОЗ розробляє правила, за яким школи розпочнуть роботу з 1 вересня.

карантин МОЗ діти Максим Степанов відпочинок
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