МОЗ дозволить роботу дитячих таборів з 1 серпня, але не у всіх регіонах

Відкриття дитячого табору залежатиме від того, в якій із чотирьох карантинних зон він перебуватиме

Відкриття дитячого табору залежатиме від того, в якій із чотирьох карантинних зон він перебуватиме

Фото: з відкритих джерел

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що з 1 серпня відкриття дитячих таборів буде дозволено лише у тих регіонах, які перебувають у "зеленій" та "жовтій" зонах. У регіонах, що належать до "червоної" та "помаранчевої" зони, буде заборонено роботу дитячих таборів.

Про це він розповів під час брифінгу, передає RegioNews.

Щодо дитячих таборів – коли регіон перебуває у "зеленій" чи "жовтій" зоні, дозволена буде робота з 1 серпня для дитячих таборів, а регіони, що перебувають у "помаранчевій" і "червоній" - там, відповідно, заборонено і прийом і робота відповідних дитячих таборів", - зазначив міністр.

Він нагадав, що уряд ухвалив нову постанову, яка не просто продовжує карантин, а змінює підходи до нього та умови.

"У нас є розподіл на чотири зони: "зелена", "жовта", "помаранчева" і "червона". Від чого залежить попадання тієї чи іншої адміністративної одиниці у ту чи іншу зону? Це залежить від об'єктивних критеріїв - від рівня захворюваності, заповненості ліжок, динаміки захворювання і кількості тестувань. Якщо у певної території п'ять днів поспіль буде перевищення цих критеріїв, то вона переходить у наступну зону", - розповів Степанов.

Він підкреслив, що перебування у "зеленій" зоні не означає повне скасування карантину.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 22 липня прийняв рішення про продовження карантину в Україні до 31 серпня.

Крім того, МОЗ розробляє правила, за яким школи розпочнуть роботу з 1 вересня.