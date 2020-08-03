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На Донбасі бойовики двічі порушили режим перемир'я - штаб
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03 серпня 2020, 08:15 6

На Донбасі бойовики двічі порушили режим перемир'я - штаб

03 серпня 2020, 08:15 6
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Втрат у лавах українських військ немає
Втрат у лавах українських військ немає
Фото: flickr
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Упродовжи минулої доби збройні формування російської Федерації здійснили два провокативних постріли по позиціях українських військових.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Спершу ворог здійснив один постріл з автоматичного станкового гранатомету поблизу населеного пункту Південне. А вже за 15 хвилин вчинив таку ж провокацію і неподалік Красногорівки", - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, українські воїни на дії противника вогонь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських військових немає.

Також у штабі ООС наголосили, що ситуація на лінії розмежуваня залишається контрольованою, і на ділянках відповідальності переважної більшості підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, від початку поточної доби обстрілів у зоні ООС не зафіксовано, бойових втрат і поранень серед наших захисників немає.

ООС війна обстріл штаб Луганщина АТО звіт
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