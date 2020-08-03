На Донбасі бойовики двічі порушили режим перемир'я - штаб
Упродовжи минулої доби збройні формування російської Федерації здійснили два провокативних постріли по позиціях українських військових.
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.
Спершу ворог здійснив один постріл з автоматичного станкового гранатомету поблизу населеного пункту Південне. А вже за 15 хвилин вчинив таку ж провокацію і неподалік Красногорівки", - йдеться в повідомленні.
За даними штабу, українські воїни на дії противника вогонь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських військових немає.
Також у штабі ООС наголосили, що ситуація на лінії розмежуваня залишається контрольованою, і на ділянках відповідальності переважної більшості підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо, від початку поточної доби обстрілів у зоні ООС не зафіксовано, бойових втрат і поранень серед наших захисників немає.