Син ексвласника "Мотор Січі" Олександр Богуслаєв купив острів поблизу Італії
Син колишнього власника компанії "Мотор Січ" Олександр Богуслаєв придбав острів біля берегів італійської Лігурії за 10 млн євро.
Про це повідомляє Corriere della Sera, пише RegioNews з посиланням на Європейську правду.
Острів Галлінара розташований за 1,5 км від материка, між містами Альбенда і Алассіо. Ширина та довжина острова - менш ніж півкілометра (470х450 метрів), він піднімається над рівнем моря на висоту 87 метрів.
У давні часи він належав католицькій церкві, останні 150 років - заможним власникам промислових підприємств та банкірам.
Олександр Богуслаєв придбав його у 9 п’ємонтських та лігурійських родин, які спільно володіли Галлінарою протягом більш ніж 40 років.
За інформацією видання, перемовини про придбання острова почалися у травні цього року та завершилися 17 липня.
Довідка: 42-річний Олександр Богуслаєв є сином В’ячеслава Богуслаєва, ексвласника "Мотор Січі". Народився 2 серпня 1978 року в місті Запоріжжі, освіта вища, викладач Харківського аерокосмічного інституту імені М.Є. Жуковського, заступник голови наглядової ради, АТ "Мотор Січ"
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