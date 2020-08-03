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03 серпня 2020, 14:58 5

Син ексвласника "Мотор Січі" Олександр Богуслаєв купив острів поблизу Італії

03 серпня 2020, 14:58 5
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За острів Богуслаєв-молодший виклав 10 мільйонів євро
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Син колишнього власника компанії "Мотор Січ" Олександр Богуслаєв придбав острів біля берегів італійської Лігурії за 10 млн євро.

Про це повідомляє Corriere della Sera, пише RegioNews з посиланням на Європейську правду.

Острів Галлінара розташований за 1,5 км від материка, між містами Альбенда і Алассіо. Ширина та довжина острова - менш ніж півкілометра (470х450 метрів), він піднімається над рівнем моря на висоту 87 метрів.

У давні часи він належав католицькій церкві, останні 150 років - заможним власникам промислових підприємств та банкірам.

Олександр Богуслаєв придбав його у 9 п’ємонтських та лігурійських родин, які спільно володіли Галлінарою протягом більш ніж 40 років.

За інформацією видання, перемовини про придбання острова почалися у травні цього року та завершилися 17 липня.

Довідка: 42-річний Олександр Богуслаєв є сином В’ячеслава Богуслаєва, ексвласника "Мотор Січі". Народився 2 серпня 1978 року в місті Запоріжжі, освіта вища, викладач Харківського аерокосмічного інституту імені М.Є. Жуковського, заступник голови наглядової ради, АТ "Мотор Січ"

Нагадаємо, 30 липня нардеп від ОПЗЖ Вадим Рабинович купив музичний телеканал O-TV.

Італія купівля підприємство острів Мотор Січ Вячеслав Богуслаєв
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