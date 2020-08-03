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03 августа 2020, 14:58 5

Сын эксвладельца "Мотор Сичи" Александр Богуслаев купил остров вблизи Италии

03 августа 2020, 14:58 5
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За остров Богуслаев-младший выложил 10 миллионов евро
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Сын бывшего владельца компании "Мотор Сич" Александр Богуслаев приобрел остров у берегов итальянской Лигурии за 10 млн евро.

Об этом сообщает Corriere della Sera, пишет RegioNews со ссылкой на Европейскую правду.

Остров Галлинара расположен в 1,5 км от материка, между городами Альбенда и Алассио. Ширина и длина острова - менее чем полкилометра (470х450 метров), он поднимается над уровнем моря на высоту 87 метров.

В давние времена он принадлежал католической церкви, последние 150 лет - состоятельным владельцам промышленных предприятий и банкирам.

Александр Богуслаев приобрел его у 9 пьемонтских и лигурийских семей, совместно владели Галлинарой в течение более чем 40 лет.

По информации издания, переговоры о приобретении острова начались в мае этого года и завершились 17 июля.

Справка: 42-летний Александр Богуслаев является сыном Вячеслава Богуслаева, эксвладельца "Мотор Сичи". Родился 2 августа 1978 года в городе Запорожье, образование высшее, преподаватель Харьковского аэрокосмического института имени Н.Е. Жуковского, заместитель председателя наблюдательного совета, АО "Мотор Сич".

Напомним, 30 июля нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович купил музыкальный телеканал O-TV.

Италия покупка предприятие остров Мотор Сич Вячеслав Богуслаев
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