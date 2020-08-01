Бойовики чотири рази порушували перемир'я, обійшлося без втрат

У штабі запевняють, що повністю контролюють ситуацію в зоні ООС

У штабі запевняють, що повністю контролюють ситуацію в зоні ООС

Фото: flickr

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

За даними штабу, ворожі провокації з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї було зафіксовано у районі населених пунктів Водяне, Південне та Луганське.

Поодинокі неприцільні обстріли не несли загрози життю та здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали", - йдеться в повідомленні.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, 31 липня окупанти двічі порушили перемир`я, українські військові вогонь у відповідь не відкривали.