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Бойовики чотири рази порушували перемир'я, обійшлося без втрат
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01 серпня 2020, 10:32 8

Бойовики чотири рази порушували перемир'я, обійшлося без втрат

01 серпня 2020, 10:32 8
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У штабі запевняють, що повністю контролюють ситуацію в зоні ООС
У штабі запевняють, що повністю контролюють ситуацію в зоні ООС
Фото: flickr
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Упродовж минулої доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушували режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

За даними штабу, ворожі провокації з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї було зафіксовано у районі населених пунктів Водяне, Південне та Луганське.

Поодинокі неприцільні обстріли не несли загрози життю та здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали", - йдеться в повідомленні.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, 31 липня окупанти двічі порушили перемир`я, українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

ООС війна обстріли штаб АТО звіт
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