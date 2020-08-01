Бойовики чотири рази порушували перемир'я, обійшлося без втрат
Упродовж минулої доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушували режим припинення вогню.
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.
За даними штабу, ворожі провокації з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї було зафіксовано у районі населених пунктів Водяне, Південне та Луганське.
Поодинокі неприцільні обстріли не несли загрози життю та здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали", - йдеться в повідомленні.
Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.
Підрозділи Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, 31 липня окупанти двічі порушили перемир`я, українські військові вогонь у відповідь не відкривали.